القضاء المصري يحاكم فنانا مشهورا

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر تأجيل ثانية جلسات الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقي من مدير إنتاج إحدى شركات الإنتاج الفني للمطالبة بدفع 5 ملايين جنيه.

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وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 18 أبريل الجاري، لحضور الفنان المصري المعروف بشخصه أمام القاضي.

وبداية الواقعة جاءت بتعاقد المدعي مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور في مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020، ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملا عن أداء دوره، إلا أن المدعي عليه أدلى بتصريحات في عديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن، وادعى أن مدير الإنتاج المدعي لم يسلمه أجره كاملا، و من جراء هذا أصاب المدعي أضرارا مادية وأدبية، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية