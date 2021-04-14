مصر.. زوج الفنانة هالة صدقي يرد بعد عرض صور مع سيدات (صور)

رد سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

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وقال "شيخ الحارة" إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على "فيسبوك" ليوضح حقيقة الصور وكتب: "دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!".

وتحدثت هالة صدقي مع إيناس الدغيدي في كثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية كتغيير أبنائها لاسم والدهم على "فيسبوك" واستبداله باسم والدتهم صدقي، مما سبب لهم الكثير من المشاكل.

وأوضحت هالة صدقي حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت: إنه لم يقدم لها مهر أو شبكة أو شقة وقال لها أنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتري وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ وقتها 50 ألف جنيه.

المصدر: الوطن