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هالة صدقي تعلن موقفها تجاه مثليي الجنس

الثقافة والفن

هالة صدقي تعلن موقفها تجاه مثليي الجنس
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الفنانة المصرية هالة صدقي
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كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي عن رأيها في المثليين، قائلة "هم أحرار، وأنا لا أعرف مع من أتعامل، أنا لي في الإنسان الذي أتعامل معه ولا علاقة لي بدينه ولونه".

وأضافت صدقي في حوار تلفزيوني: "يا فرحتي! هناك شخص يراه المجتمع طبيعيا ويكون قاتلا أو متطرفا".

وتابعت: "المجتمع لا يقبل المثلي جنسيا ولكن أنا لا أحاسب كل شخص على اتجاهاته ومن الممكن أن يكون قد ولد على هذا الحال وتعرض للتحرش في الصغر".

وأضافت: "لن أبحث في تاريخ المثلي جنسيا وأنظر إلى طريقة تعامله معي، فهو لا يظهر على الفرد إذا كان مثلي الجنس أم لا".

المصدر: "صدى البلد"

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