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مصر.. محاكمة طبيب مشهور

مجتمع

مصر.. محاكمة طبيب مشهور
Reuters
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بدأت محكمة جنايات الجيزة في مصر، نظر أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان المشهور المتهم بهتك عرض 4 رجال، وقبل بدء الجلسة وصل الفنان عباس أبو الحسن إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته.

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وجاءت المحاكمة، بعدما أمرت النيابة العامة، بإحالة طبيب أسنان مشهور إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وأقامت النيابة العامة الدليل من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.

المصدر: اليوم السابع

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