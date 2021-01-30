بعد اعترافات "طبيب الأسنان".. ممثل مصري يوجه رسالة إلى ضحايا التحرش (فيديو)

وجه الفنان المصري، عباس أبو الحسن، رسالة إلى ضحايا التحرش، عبر مقطع فيديو في موقع "الوطن"، وذلك على خلفية قضية طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش به.

وقال الممثل المصري: "أقول لكل بنت، أو ولد، أو شاب، تعرض لأي نوع من حوادث التحرش، مايسكتش، ومايخافش، ويتقدم ببلاغ، وهناك قانون يحمي سرية بيانات الشهود والضحايا".

وتابع: "يا ريت مانسمعش لأصحابنا وأهالينا، خلوا بالكم، ممكن ده يجيب لكم سمعة وحشة، والناس مش هتفهم"، مؤكدا أن "الناس في الآخر هتفهم الحق".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر مطلعة على قضية طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، كواليس التحقيقات التي خضع لها على مدار 48 ساعة، من قبل الجهات الأمنية والقضائية، التي انتهت إلى إصدار قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، لاتهامه بهتك عرض الرجال بالقوة وممارسة الفجور.

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وأكد المصدر أن المتهم أدلى باعترافات بعد مواجهته بمقاطع فيديو تدينه وانهار في جلسة التحقيق، واعترف بأنه كان معجبا بالفنان عباس أبو الحسن، لكونه رجلا رياضيا، وأيضا كان يشعر تجاه الفنان تميم يونس بالانجذاب، وحاول معهما، لكنهما رفضا وقام الاثنان بفضحه على مواقع السوشيال ميديا.

المصدر: "الوطن"