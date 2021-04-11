جريمة تهز ريف حلب في سوريا.. أم وزوجها يقتلان طفلتهما بسبب "صياحها"

"بسبب صياحها المتكرر" أقدم زوج والدة طفلة (عمرها سنتان) على قتلها، ودفنا جثتها في ريف حلب منذ أيام قبل أن تعثر عليها الشرطة العسكرية لناحية جنديرس.

الشرطة العسكرية للناحية التي تتبع مدينة عفرين شمال غربي حلب أعلنت أنها أخرجت جثة الطفلة وكانت على رأسها آثار كدمات، وأحالت والدتها مع زوجها، إلى القضاء بعد اعترافهما بقتل الطفلة بسبب "صياحها المتكرر"، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وأوضحت الشرطة أنها أبلغت عن قيام عائلة بدفن طفلة صغيرة، وتواصلت مع الشرطة المدنية في جنديرس التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، وفي الرابع من الشهر الجاري تم نبش القبر، "وإخراج جثة لطفلة عمرها حوالي سنتين عليها أثار كدمات عل الرأس" حسب بيان الشرطة الذي نقلته وسائل إعلام محلية.

وأضافت الشرطة أن الزوج والوالدة، اعترفا بأن "زوج الأم قتل الطفلة بالاشتراك مع زوجته وذلك لصياحها المتكرر ليلا".

المصدر: وسائل إعلام محلية