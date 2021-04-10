فلسطين.. فيديو مؤثر ولحظات ذهول لأب تجاه طبيب أنقذ ابنته من الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت مقطع فيديو تظهر خلاله طفلة فلسطينية مختنقة بصحبة والديها وهما في حالة رعب في لحظة إنقاذها داخل مركز صحي.

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وظهر في الفيديو أب في حالة توتر لا يستطيع السيطرة على مشاعره وأعصابه من شدة خوفه من فقد ابنته كما ظهرت الأم في حالة ذعر، إلا أنها تحاول السيطرة علي أعصابها في الوقت الذي يحاول فيه الطبيب إنقاذ الطفلة الصغيرة بين يديه.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة في مدينة القباطية التي تقع بالقرب من مدينة جنين، وتم إنقاذ الطفلة الصغيرة بعد أخذها إلى طبيب في ساعات متأخرة من الليل.

وبدأت الواقعة بأن والد طفلة 4 سنوات ظهر في حالة خوف شديد وكان يصرخ بالقول إن ابنته ماتت مخنوقة وأنها لا تتحرك فقام بتقبيل رجل الطبيب طالبا منه إنقاذ ابنته.

وعبر الطبيب المعالج عن سعادته بإنقاذ الطفلة، وقال إنه "تمكن من إنقاذها من الموت المحقق بحمد الله بعدما وصلت الي المجمع الطبي وهي شبه مختنقة بسبب انسداد مجرى التنفس".

وقال إنه "تم إنقاذها في وقت قصير بعد أن تم وضعها على يديه وقام بضربها على ظهرها عدة مرات حتى إعادة التنفس إليها مرة أخرى".

المصدر: فيسبوك+المصري اليوم