امرأة تجني أكثر من مائة مليون دولار من التنمر على الرجال في مواقع التواصل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن امرأة من سكان مدينة برمنغهام الأمريكية بولاية ألاباما، كسبت أكثر من مليون دولار من إهانة الرجال وإذلالهم.

وروي أن المرأة وتدعى بيج باور وتبلغ من العمر 30 عاما، بالكاد تمكنت من تلبية احتياجاتها المعيشية بعد أن أنهت الخدمة في الجيش.

ولحل ضائقتها المالية، فتحت في عام 2020، حسابا في موقع "OnlyFans" المتخصص في مقاطع الفيديو، وشرعت في تحصيل عائد مقابل إهانة الرجال.

وأقرت المرأة بأنها لم تكن تتخيل إمكانية "كسب العيش من خلال إهانة الآخرين في الإنترنت".

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وعلى عكس التوقعات، تبين أن الطلب على مثل هذه "الخدمة" مرتفع بشكل كبير، حيث حصلت في السنة الأولى من عملها على 1.3 مليون دولار.

وأفيد بأن بعض العملاء يدفعون لها أكثر من ألف دولار كل شهر للتنمر، وهي علاوة على ذلك تقدم خدمة أخرى لا تقل غرابة تجني من ورائها 20 دولارا من الرجال الذين يريدون منها تقييم رجولتهم!

وتقول باور عن ذلك: "يأتي إلي العملاء بعد الطلب في غوغل "السخرية من حجم العضو الذكري! وأنا أحب السخرية منهم عند الطلب. وما أن يشترك شخص في الحساب، حتى أقول له: هيا دعنا نرى ما لديك! وهذا الأمر يروق لهم".

وكانت سيدة تقطن العاصمة البريطانية وتدعى دوميناتريكس، قد وصفت في عام 2020 كيف تجعل الرجال ينظفون شقتها، وتتقاضى مقابل ذلك مئات الجنيهات، مؤكدة أن المال الذي تجنيه من هذا النشاط الغريب والمتناقض يجعلها قادرة على شراء كل ما تشتهيه.

المصدر: ديلي ميل