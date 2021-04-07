بافل دوروف ضمن تصنيف أغنى رجال الأعمال الـ10 في روسيا

دخل مؤسس ميسنجر"تليغرام" الروسي بافل دوروف لأول مرة تصنيف أغنى رجال الأعمال الروس الـ10 الذي وضعته مجلة "فوربس".

وذلك بعد أن ازدادت ثروته من 3.4 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار. وشغل دوروف في التصنيف المكانة الثامنة. فيما نسبت "فوربس" دوروف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقيم الملياردير الروسي مشيرة إلى جنسيته الروسية.

إقرأ المزيد

أما تصنيف أغنى رجال الأعمال في العالم فشغل دوروف فيه المرتبة الـ112، مع العلم أنه شغل عام 2018 المرتبة الـ1394 والمرتبة الـ838 عام 2019 والمرتبة الـ565 عام 2020.

يذكر أن التصنيف العالمي الجديد يضم 123 روسيا وازداد عددهم بـ21 مليارديرا منذ العام الماضي.

وتقدر حاليا الثروة الإجمالية لأغنى رجال الأعمال الروس بـ606.2 مليار دولار. وشغلت روسيا، حسب "فوربس" المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد الأثرياء.

ويشغل، أليكسي مورداشوف رئيس مجلس الإدارة في شركة "سيفيرستال" الروسية للصلب والفولاذ المرتبة الأولى في تصنيف أغنى رجال الأعمال الروس بثروته 29.1 مليار دولار. وارتفعت ثروته منذ العام الماضي بـ12.3 مليار دولار

واحتل، فلاديمير بوتانين رئيس شركة "نورنيكيل" الروسية المرتبة الثانية بثروة 27 مليار دولار. أما رئيس مجلس الإدارة في شركة "إن إل إم كا" الروسية، فلاديمير ليسين فاحتل المكانة الثالثة في التصنيف.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا