"تليغرام" يحصل على وظيفة محادثات صوتية أسوة بشبكة Clubhouse

سيحصل ميسنجر "تليغرام" عما قريب على تحديثات هامة وهي دردشات صوتية تشبه تلك التي تستخدمها شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse.

وقالت قناة Krot Durov التابعة لمؤسس "تليغرام" بافيل دوروف إن الدردشة الصوتية يمكن أن يشارك بها عدد غير محدود من المستخدمين، مع العلم أن تلك الوظيفة كانت متاحة سابقا داخل المجموعات فقط وكان عدد المشاركين فيها محدود بـ5000 شخص.

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وسيكون بمقدور الإدارة أن تحفظ في الدردشات الصوتية الجديدة تسجيل محادثة على هيئة بودكاست. وبالإضافة إلى ذلك يسمح للمشاركين بـ"رفع أيديهم" للانضمام إلى المحادثة.

وحسب مصادر مقربة من "تليغرام" فإن الابتكار لن يؤثر على إخفاء هوية المستخدم بأي شكل من الأشكال.

ويتوقع أن يجري الأسبوع الجاري اختبار الدردشة الصوتية كي تظهر وظيفة جديدة في أقرب تحديث للميسنجر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا