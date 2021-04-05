مصر.. نيابة قنا تأمر بتفريغ تسجيل كاميرا لفك لغز العثور على 3 جثث بنجع حمادي

قام مدير نيابة مدينة نجع حمادي بمحتفظة فنا المصرية بمعاينة مكان مقتل 3 مواطنين بقرية أولاد نجم بدائرة مركز نجع حمادي، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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وأثناء المعاينة عثر مدير نيابة نجع حمادي على جهاز تسجيل إحدى كاميرات التصوير بأحد المنازل الملاصقة لمكان الجريمة فأمر بالتحفظ عليه وإرساله إلى إحدى اللجان لفحصه وبيان صور الأشخاص الذين تم تصويرهم بالكاميرا قبل وأثناء وبعد الحادث.

وأصدر المحامي العام قرارا بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة التي بحوزتهم.

وفجر يوم الأحد، لقي 3 أشخاص، من بينهم أب ونجله، مصرعهم متأثرين بطلقات نارية، إثر تصديهم لمجموعة من اللصوص بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى في محافظة قنا المصرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT