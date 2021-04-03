مصر.. جريمة قتل وحشية لأم وطفلها على يد سائق "توك توك"

قتل سائق "توك توك" أما وطفلها بالساطور في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة بني مزار بمحافظة المنيا المصرية، حسبما أوردت وسائل إعلام.

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وبحسب وسائل الإعلام فقد تلقت الأجهزة الأمنية المحلية إخطارا بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، حيث تعدى شخص يعمل سائق "توك توك" جاري تحديد هويته على أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويتهما، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، الذي وقع بالقرب من مقهى معروف باسم "قلابيظو" بشرق المحطة، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط مكان الجريمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT