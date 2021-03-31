مصر.. شاب يعتدي على فتاة بالساطور بعد محاولة اختطافها

أصيبت فتاة في الـ 16 من عمرها بجروح بالغة، إثر تعرضها لاعتداء وحشي، على يد شاب حاول اختطافها من مدينة الحمام بمطروح في مصر.

إقرأ المزيد

بداية الواقعة التي تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كانت بتداول صور تظهر فتاة من مدينة الحمام بمطروح، مصابة بجروح بالغة في الوجه والرأس والذراع نتيجة تعرضها لاعتداء وحشي على يد شاب هاجمها بسلاح أبيض نقلت على إثره في حالة خطرة لمستشفى الحمام المركزي.

ووفقا لرواية والد الفتاة، أفاد بأنه أثناء خروج ابنته الطالبة بالصف الأول الثانوي من الدرس حاول شاب خطفها والتحرش بها تحت تهديد السلاح "ساطور".

وأضاف والد المجني عليها أنه أثناء مقاومة ابنته للمعتدي انهال عليها بالضرب بالساطور ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة في الرأس واليد اليسري وأحدث إصابتها أثناء الدفاع عن نفسها.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي رواية تفيد بأن الجاني حاول أكثر من مرة التعرض للمجني عليها أثناء ترددها على مقر تلقي دروسها، بدعوى عرض الزواج إلا أنها كانت تتجنبه وترفض الاستجابة له ما جعله يستشيط غضبا بسبب تجاهلها له ورفض ملاحقته لها، حتى اعتدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا تلك الإصابات التي كادت أن تنهي حياتها، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

المصدر: مصراوي