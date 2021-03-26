المشروبات المفضلة للملكة إليزابيث

بصفتها ملكة المملكة المتحدة فإن إليزابيث الثانية مشغولة بشكل استثنائي لشخص يبلغ 94 عاما، خصوصا بعد تقاعد زوجها من واجباته. لذلك فهي تحتاج إلى مشروب بعد يوم متعب بحسب "الإندبندنت".

دارين ماكغرادي، الذي عمل سابقا طاهيا شخصيا للملكة إليزابيث الثانية لأكثر من عقد، ثم خدم الأميرة ديانا وابنيها ويليام وهاري، كشف مؤخرا عن كل ما تأكله الملكة في يوم واحد.

ومن خلال مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو على "يوتيوب"، أوضح الطاهي الملكي السابق أنه خلال فترة عمله لدى الملكة بين عامي 1982 و 1993، كانت الملكة تأكل أربع وجبات صغيرة يوميا، وكانت دائما تتناول الشاي بعد الظهر.

وكشف أن الشراب الكحولي المفضل للملكة هو الـgin و Dubonnet، أما عند تناولها العشاء فهي تفضل شرب النبيذ الألماني الحلو.

وفي يوليو الماضي أعلن أن قصر باكنغهام قد أطلق شرابا خاصا به، مصنوعا من مكونات مأخوذة من حدائق سكن الملكة في لندن، ويتكون الشراب من أوراق الزعرور والليمون لويزة وأوراق التوت وأوراق الغار.

المصدر: "الإندبندنت"