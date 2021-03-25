جامعة بريطانية تعيد "برونزية بنين" إلى نيجيريا خلال أسابيع

قالت جامعة "أبردين" البريطانية إنها ستعيد تمثال أوبا، حاكم مملكة بنين إلى نيجيريا في غضون أسابيع، بعد أكثر من قرن من قيام بريطانيا بنهب المنحوتات وبيعها للمتاحف ولهواة جمع التحف.

وقالت الجامعة إن تمثال أوبا، خرج من نيجيريا بطريقة "غير أخلاقية "، مما دفعها إلى التواصل مع السلطات في عام 2019 للتفاوض بشأن إعادة التمثال.

وقال البروفيسور أبا عيسى تيجاني، المدير العام للجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا، إن عرض التماثيل البرونزية في نيجيريا لأول مرة منذ أكثر من 120 عاما أمر لا يمكن وصفه، مضيفا: "هذا التمثال جزء من هويتنا ، وجزء من تراثنا الذي سلب منا لسنوات عديدة".

يذكر أن الجنود البريطانيين صادروا آلاف السبائك المعدنية والمنحوتات من مملكة بنين، التي انفصلت عن نيجيريا الخاضعة للحكم البريطاني في عام 1897.

المصدر: "رويترز"