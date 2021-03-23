مصر.. وفاة الفنانة فوزية أبو زيد (صورة)

أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، مساء الاثنين، وفاة الفنانة فوزية أبوزيد.

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وأكد مكرم، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه تمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة بمسجد السيدة نفيسة، وتم دفنها بمقابر العائلة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فوزية أبو زيد، كان مسلسل "أيام الحب والشقاوة" بطولة منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

وشاركت فوزية أبو زيد في عدة أعمال فنية منها أفلام: "الساحر، ألف مبروك"، ومسلسلات "رأفت الهجان2، حبيب الروح، وأحلام العصافير"، وغيرها.

المصدر: مصراوي