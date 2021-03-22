مصر.. حزن كبير بعد وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ (صورة)

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني في مصر، بعدما أعلن عن وفاة الفنانة المصرية الشابة، رضوى أبو شادي، بشكل مفاجئ.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن رضوى أبو شادي، توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

فى هذا السياق، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر الوفاة، وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله‫، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".

يذكر أن رضوى أبو شادي عملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية في قناتي الحرة وأبو ظبى، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح.

شاركت في مسلسل "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف، ودور نعمة مع ليلى علوي فى "كابتن عفت"، ومع وصابرين في "سامحنى يا زمن"، ومع حنان ترك في "القطة العامية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية