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الشرطة الفرنسية تصادر حلويات ظنتها مخدرات

مجتمع

الشرطة الفرنسية تصادر حلويات ظنتها مخدرات
AFP JOEL SAGET
صورة من الأرشيف
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أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس" بأن شحنة المخدرات التي أعلنت شرطة باريس عن مصادرتها هذا الأسبوع، تبينت أنها حلويات بطعم الفراولة.

وكانت شرطة باريس قد أعلنت عبر "تويتر" يوم الأربعاء الماضي عن عملية "ناجحة" لضبط ورشة لتعبئة وتغليف مخدرات MDMA ومصادرة كمية من المخدرات قدرت قيمتها بمليون يورو.

ونشرت الشرطة صورا لمسحوق من لون وردي وحبات صغيرة في أكياس.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب المدعي العام المحلي، يوم الجمعة، بأن الفحوصات الكيميائية كشفت أن المسحوق الذي تمت مصادرته لا علاقة له بالخدرات أو المواد السامة.

وقالت مصادر لـ "فرانس برس" إن المادة المشبوهة كانت عبارة عن حلويات مسحوقة من إنتاج شركة Haribo.

المصدر: "فرانس برس"

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