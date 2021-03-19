الشرطة الفرنسية تصادر حلويات ظنتها مخدرات

أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس" بأن شحنة المخدرات التي أعلنت شرطة باريس عن مصادرتها هذا الأسبوع، تبينت أنها حلويات بطعم الفراولة.

وكانت شرطة باريس قد أعلنت عبر "تويتر" يوم الأربعاء الماضي عن عملية "ناجحة" لضبط ورشة لتعبئة وتغليف مخدرات MDMA ومصادرة كمية من المخدرات قدرت قيمتها بمليون يورو.

Wednesday: Paris police boast of having busted a drug lab, seizing large amounts of MDMA/ecstasy



Friday: turns out the "drugs" were crushed strawberry-flavoured sweets, per @AFP. pic.twitter.com/x1vpkZCbvZ — Stanley Pignal (@spignal) March 19, 2021

ونشرت الشرطة صورا لمسحوق من لون وردي وحبات صغيرة في أكياس.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب المدعي العام المحلي، يوم الجمعة، بأن الفحوصات الكيميائية كشفت أن المسحوق الذي تمت مصادرته لا علاقة له بالخدرات أو المواد السامة.

وقالت مصادر لـ "فرانس برس" إن المادة المشبوهة كانت عبارة عن حلويات مسحوقة من إنتاج شركة Haribo.

المصدر: "فرانس برس"