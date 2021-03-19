مصر.. مصدر يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد وسبب تصويره في السعودية

كشفت مصادر لوسائل إعلام مصرية تفاصيل برنامج المقالب الجديد للفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان 2021، وسبب تصويره في السعودية.

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وبحسب المصادر يتم تصوير برنامج "رامز مريض نفسي" داخل مدينة ملاهي كبرى في السعودية مصممة على طراز عالمي، في سرية تامة لمنع خروج أي معلومات تخصه.

كما كشفت المصادر عن فكرة البرنامج لهذا الموسم، وفي الحلقة يدخل رامز جلال مع الضيف في مغامرة كبرى داخل الملاهي، فبعد الانتهاء من التجول داخل الملاهي يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وأوضحت المصادر أن البرنامج هذا الموسم يشهد تغييرا في طاقم التصوير الخاص بالفنان رامز جلال، إلا أنه ما زال يعتمد أيضًا على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.

وخلال الأعوام الماضية، تعرض الفنان رامز جلال للجدل حول استمرار برنامجه، الذي يواجه أيضًا بعض الانتقادات بسبب المقالب المخيفة التي يقوم بها مع الضيوف.

وكان مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، رأى أن رامز جلال يعد منتحلا لصفة إعلامي حال إصراره على تقديم برنامج "رامز مريض نفسي" خلال شهر رمضان 2021، وذلك إذا لم يقنن وضعه، سواء بالحصول على عضوية أو تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، وذلك طبقا لقانون النقابة.

المصدر: "الوطن"