شقاوة طفولية بريئة تتحول إلى مأساة

في مدينة نوفوتشيبوكسارسك الروسية، قفز تلميذ في الصف الخامس الابتدائي من الطابق الخامس والعشرين، لأنه " أعطى كلمة فتى".

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وتقول التفاصيل أن تلميذا يبلغ من العمر 11 عاما، ترك قبل الحادثة قصاصة لوالديه أوضح فيها أنه وعد منافسا له بإلقاء نفسه من السطح إن هو تزوج من زميلتهما في الصف، وطلب عدم إبلاغها عن مشاعره تجاهها، وإلا فسوف ينتحر، ولم يصبر المنافس وأفشى السر!

ولحسن الحظ، أن سيارة كانت متوقفة تحت المبنى خففت من الضربة أثناء سقوط الطفل عليها، وهو الآن في غرفة العناية الفائقة وحالته خطيرة.

المصدر: LIFE SHOT