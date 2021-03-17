حفيد نابليون بونابرت يتزوج من جزائرية

تزوجت الجزائرية، ياسمين بريكي، من الأمير الفرنسي، يواكيم تشارلز نابليون، المنحدر من سلالة نابليون بونابارت، مدنيا، فيما سيتم تحديد الزواج الكنائسي لاحقا.

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واحتفل الزوجان بزفافهما في قاعة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدائرة المقربة وعدد قليل من الحضور، بسبب تداعيات وإجراءات فيروس كورونا، في حين حضر العديد من الشخصيات مثل الدوق الأكبر لروسيا.

وبحسب مجلة "غالا" الفرنسية، فإن الاحتفالات لن تنتهي عند هذا الحد، وسيتم تنظيم احتفال كنائسي بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.

#Gotha

Mariage civil de SAR le Prince Joachim #Murat avec Yasmine Lorraine #Briki, descendants de Joachim #Napoléon 1er, Roi de Naples, et de son épouse Caroline, soeur de Napoléon 1er.

La mariée est la descendante des Al Breiiki, fondateurs de la principauté Al Breik du #Yémenpic.twitter.com/Oz0xDsrKcS — Jean-François Guyot (@JFGuyot) March 11, 2021

تعود أصول ياسمين لورين بريكي إلى ولاية عنابة الجزائرية، وحصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية في عام 2004، ومن ثم انتقلت إلى فرنسا وواصلت دراستها في العلاقات الدولية، ثم في الاقتصاد، في جامعة السوربون المرموقة.

ويبلغ الأمير يواكيم من العمر 47 عاما، من أبوين ينحدران من نسل يواكيم الأول، أمير الإمبراطورية وملك نابولي، وكارولين بونابرت ملكة نابولي وأخت الإمبراطور نابليون الأول، وبعد التحاقه بالجيش الفرنسي كمظلي في كوسوفو، عاش يواكيم في الهند لمدة سبع سنوات، حيث عمل على نشر تقنيات فرنسية، كما أنه منخرط في جميع الجمعيات التاريخية النابليونية.

بعد بضع سنوات من النشاط في مختلف المجالات ، استثمرت ياسمين قلمها في أدب الأطفال، وفي الوقت نفسه، فإن ياسمين هي رئيسة مؤسسة "الفكر والحوكمة"ـ وفق ما نقل موقع "dzairdaily" عن مصدر الإعلامي نفسه.

المصدر: "dzairdaily" + "الشروق"