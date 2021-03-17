بالرغم من احتضاره.. رجل يتزوج من حبيبته في المستشفى

تزوج المواطن الأمريكي، جيري نابورز ( 62 عاما )، من خطيبته، شيري (53 عاما)، وهو يحتضر في المستشفى، قبل 3 أيام من وفاته بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وطلب جيري نابورز من خطيبته شيري، الزواج منه، وهو مستلق على سريره في المستشفى.

وقالت شيري: أحببنا بعضنا كثيرا، وأعتقد أنه أرادني فقط أن أكون جزءا من عائلته...لم يكن هذا نخطط له، لكنه كان جميلا".

واستذكرت اللحظات الأخيرة معا، وأضافت: "كنت جالسة على سريره ورأسي للأسفل وأبكي".



وتابعت شيري: "كنا حذرين للغاية، لبسنا أقنعة، وكان لدينا مطهر لليدين في كل مكان، لكن جيف يعاني من حالة تنفسية تسمى مرض الانسداد الرئوي المزمن، تسببت له في نوبة أكثر خطورة من كوفيد الذي قتله".

ودعت شيري، التي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في يناير الماضي وشفيت منه، الناس، إلى "توخي الحذر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا"، وأكملت محذرة: "قد لا يضرك فيروس كورونا، لكنه قد يضر شخصا آخر".

المصدر: صحيفة "ميترو"