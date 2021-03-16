الولايات المتحدة.. 4 قتلى بينهم طفلة بخلاف حول "شيك كورونا"

قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة بإطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية، إثر خلاف على شيك بقيمة 1,4 ألف دولار بدأ يتلقاه الأمريكيون في إطار مساعدات مالية لمواجهة تداعيات كورونا.

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وكشفت مجلة "نيوزويك" أن الشيك وصل إلى أحد المنازل في مدينة إنديانابوليس (عاصمة الولاية) يوم السبت الماضي ليصبح ذلك على الفور سببا لخلاف دام، بعد أن طلب شاب (25 عاما) من صديقة له إعطاءه نصف المبلغ المالي الذي حازه.

وبعد رفض المرأة الاستجابة لطلبه واندلاع خلاف بين الشاب وأقارب المرأة استل الجاني مسدسه وأطلق النار على من حوله، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة في السابعة من عمرها ولاذ بالفرار لكن تم توقيفه مساء اليوم الأحد.

والأسبوع الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يقضي بتخصيص 1,9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة كورونا.

وقال بايدن سابقا إن 85% من العائلات الأمريكية ستحصل على مساعدات مالية مباشرة بقيمة 1,4 ألف دولار للشخص الواحد.

المصدر: نيوزويك