مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يثير الجدل بتصريحات عن منار اللبنانية المطالبة بميراث والده

أعلن عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، اعتزامه الزواج بالفنانة منار اللبنانية، التي أثارت جدلا واسعا حول والده خلال الأسابيع الماضية.

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وأكد نجل شعبولا أنه "سيتزوجها بعدما زعمت زواجها من قبل بشعبان عبد الرحيم، ومطالبتها أبناءه بالحصول على نصيبها من الإرث".

وقال عصام شعبان عبد الرحيم في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، إنه "سيطلب الزواج منها خلال الأيام المقبلة، حتى يثبت للجمهور بأنها لم تكن متزوجة من والده"، متابعا: "مينفعش حد يتزوج مرات أبوه، وزواجي منها هينفي كل الشائعات اللي هي قالتها".

وكانت منار اللبنانية، قد أعلنت مؤخرا عن تصالحها مع أسرة شعبان عبد الرحيم، وحرصت على السفر إلى القاهرة الشهر الماضي، بشأن حضور حفل زفاف حفيدة "شعبولا".

يذكر أن منار اللبنانية، قد أثارت جدلا واسعا قبل أسابيع، بعدما ظهرت في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي، بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا".

المصدر: الوطن