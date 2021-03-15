مصر.. نجل الفنانة لبنى ونس يرد على إصابته في انفجار قنبلة وعلاقة محمد رمضان

رد الفنان المصري المصاب في إعلان محمد رمضان يوسف عمر ابن الفنانة لبنى ونس على إصابته وعلاقة محمد رمضان بالأمر.

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وقال: "أولا بقول لمحمد رمضان الله يسلمه شكرا وألف سلامة عليك، وعايز أقول إن محمد رمضان ملوش أي علاقة بالموضوع".

وأضاف: "محمد رمضان ملوش ذنب ومشكلتي مش معاه خالص هو بس علشان الإعلان بتاعه ونجم زيه لازم اسمه هيتذكر في النص ولكن أنا مشكلتى مع مصمم المعارك اللي كان السبب في انفجار القنبلة وإصابتي".

وكان قد تم الإعلان عن إصابة الفنان الشاب عمر يوسف نجل الفنانة لبنى ونس، أثناء تصويره إعلانا للفنان محمد رمضان، حيث انفجرت قنبلة بارود فيه أثناء التصوير، وتعرض لحروق من الدرجة الأولى، وجاء هذا بسبب خطأ من قبل مسؤول المتفجرات عصام الوريث، بحسب ما ذكرته والدته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية