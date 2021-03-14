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فتح "شرفة هتلر" في فيينا للزوار

مجتمع

فتح
Globallookpress
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قالت قناة "إزفستيا" التلفزيونية، إن سلطات مدينة فيينا، تخطط لفتح "شرفة هتلر"، أمام الزوار.

وذكرت القناة، أن أدولف هتلر أعلن من تلك الشرفة، عن ضم النمسا إلى قوام الرايخ الثالث، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه من هناك في 15 مارس 1938.

في البداية، سيتم تنظيم رحلات الزيارة، للمجموعات المهتمة. وتمت الإشارة إلى أن استطلاعا للرأي العام، دل على أن غالبية الذين تم استطلاع آرائهم، أعربوا عن تأييدهم لفتح الشرفة أمام الزوار.

المصدر: إزفستيا

 

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