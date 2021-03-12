انتشار غير مسبوق للخنازير في مدينة تونسية

شهدت ولاية تطاوين التونسية خلال الأيام الأخيرة انتشارا غير مسبوق للخنازير بمناطق العمران مما تسبب بخوف في صفوف الأهالي.

وأوضح رئيس مصلحة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التونسية ساسي المحضي، أن "ظاهرة انتشار الخنازير بمناطق العمران بالجهة ناجمة عن التغييرات المناخية التي تشهدها تطاوين وانحباس المطر وعدم توفر غذاء لمثل هذه الحيوانات بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة مما اضطرها إلى الاقتراب من السكان والبحث عن الغذاء في القمامة والفضلات".

وأضاف المحضي، أن المندوبية اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للقضاء عليها وحماية المواطنين منها، كما دعا الأهالي إلى الإعلام الفوري عند التفطن لتواجد خنزير في أحد الأحياء، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتجنب التصرف الفردي معها.

المصدر: موزاييك fm