قرار من السيسي يسمح بزواج السكرتير الثاني في إحدى القنصليات المصرية

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بزواج السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي من فتاة تونسية

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ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

ناصر حاتم

المصدر: RT