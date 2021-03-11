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قرار من السيسي يسمح بزواج السكرتير الثاني في إحدى القنصليات المصرية

مجتمع

قرار من السيسي يسمح بزواج السكرتير الثاني في إحدى القنصليات المصرية
Reuters
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بزواج السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي من فتاة تونسية

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السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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