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السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

أخبار روسيا

السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية اليوم الخميس، بتخصيص قطع أراض لعدد من المشروعات في البلاد.

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حيث أصدر السيسي القرار رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادي الجديد، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وأصدر القرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.

كما أصدر الرئيس المصري القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.

المصدر: "اليوم السابع"

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