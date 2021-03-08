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مصر..إلقاء القبض على "يوتيوبر" شهير بسبب "سب النساء"

مجتمع

مصر..إلقاء القبض على
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
عناصر من الشرطة المصرية بجانب آلية تابعة لهم
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أعلنت قوات الأمن المصرية القبض على "اليوتيوبر" الشهير، محمد.ع، بسبب "سب النساء" عبر قناته في "يوتيوب".

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وفي إطار الحديث عن هذه التهمة، أفاد موقع "الوطن" المصري بأن "الأجهزة الأمنية رصدت بمديرية أمن القاهرة انتشار فيديو لليوتيوبر محمد. ع، يسب فيه النساء ويتنمر عليهن"، لافتا إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وأنه سيعرض على النيابة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كانت قد قبضت خلال الفترة الماضية على عددا من "اليوتيوبر" وفتيات "التيك توك"، بعد رصد الأجهزة المعنية بالوزارة عددا من الفيديوهات التي تحرض على "الفجور والفسق"، إذ أنه بعرضهم على النيابة العامة، تقرر حبسهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

المصدر: "الوطن"

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