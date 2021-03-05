سوريا.. 7 قتلى وإصابات في 3 حوادث سير على الطريق ذاته خلال 24 ساعة

توفى 7 أشخاص وأصيب أكثر من 50 آخرون في ثلاثة حوادث سير متفرقة على الطريق السريع بين محافظة حمص والعاصمة السورية دمشق

حاجز أسمنتي منع حدوث كارثة قبل ساعات في حادث هو الثالث الذي يقع بين بلدتي النبك وقارة، على طريق حمص دمشق وهو الأكثر حيوية في سوريا، ويتألف من مسارين فقط.

مصادر في عمليات الطرق العامة أكدت لـ RT أن الحادث الأخير الذي وقع قبل ساعات لم يسفر عن قتلى، بينما أسفر حادث وقع قبل ذلك بأقل من 24 ساعة عن وفاة 5 أشخاص، حين تدهورت حافلة ركاب (شبه بولمان، كما تُعرف في البلاد) عند مدينة قارة وانقلبت خارج الطريق، وأصيب في الحادق نحو 32 شخصا.

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كذلك أدى اصطدام حافلة لنقل الركاب (فان) بصهريج لنقل المحروقات، إلى وفاة شخصين حسب المصدر، وإصابة نحو 10 آخرين، وذلك بين مدينتي قارة والنبك.

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وحسب مصدر في شرطة الطرق العامة في النبك فإن الحاجز الأسمنتي منع حدوث "كارثة" اليوم، حين توقفت الحافلة في اللحظات الأخيرة وبقي نصفها معلقا في الهواء نظرا لوجود الحاجز الأسمنتي، وهو ما منع حدوث وفيات، لتقتصر الأضرار على إصابة 15 شخصا.

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وتدهورت الحافلة التي كانت تقل 40 شخصا قادمين من اللاذقية، إثر اصطدامها بشاحنة قرب مدينة النبك.

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وعزا المصدر أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة، إضافة إلى الأمطار التي جعلت الطريق زلقا، وحول وضع الطريق ذاته من حيث العرض، يقول إنه قد يكون سببا إذ أنه لا يحوي سوى مسارين فقط، إلا أنه يضيف أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي.

أسامة يونس

المصدر: RT