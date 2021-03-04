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هندي يقطع رأس ابنته ويسير به باتجاه مركز للشرطة

مجتمع

هندي يقطع رأس ابنته ويسير به باتجاه مركز للشرطة
Reuters
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ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، القبض على رجل قطع رأس ابنته البالغة من العمر 17 عاما، بحسب ما أفادت به شبكة "بي بي سي".

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وقبض على سارفيش كومار، أثناء سيره باتجاه مركز للشرطة وهو يحمل الرأس المقطوع، وفي مقطع فيديو صورته الشرطة، سمع الأب وهو يقول إنه غاضب من علاقة ابنته برجل لم يعجبه.

كما سمع الرجل في المقطع وهو يقول إنه اكتشف مؤخرا علاقة هذه الابنة بالرجل، مما جعله غاضبا جدا.

وقال سارفيش كومار، إنه وجد ابنته وحيدة في المنزل، وحبسها في غرفة وقطع رأسها بأداة حادة.

وأخبر السكان المحليون، الذين انزعجوا من رؤية رجل يسير برأس مقطوع، الشرطة.

وقال سارفيش كومار، للشرطة أثناء توجهه للمركز إنه ترك الجثة وسلاح الجريمة في الغرفة.

وأوقف شرطي عن العمل بعد أن أظهرت صورة له وهو يحمل الرأس المقطوع بشكل غير لائق، وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا في الحادث.

ويقتل مئات الأشخاص كل عام في الهند بسبب الوقوع في الحب أو الزواج ضد رغبات أسرهم.

المصدر: "بي بي سي"

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