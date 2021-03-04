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رجل يطالب صديقته السابقة بإعادة ما أنفقه خلال لقاءاتهما

مجتمع

رجل يطالب صديقته السابقة بإعادة ما أنفقه خلال لقاءاتهما
Reuters
أرشيف
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طالب شاب أمريكي من صديقته السابقة أن تعيد إليه ما أنفقه عليها  خلال فترة تعارفهما التي لم تدم طويلا.

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وفي هذا الصدد، تلقت الشابة، وتدعى أليكس كولبوت، رسالة تقول: "مرحبا أليكس، أتمنى أن تكوني بخير. بما أننا لم نعد نلتفي، فمن العدل أن أطالبك بأن تعوضيني على نصف قيمة ما أنفقته خلال لقاءاتنا. أعتقد أن مبلغ 35 دولارا أكثر من عادل.

وكان الشاب قد تواعد مع هذه الفتاة في ثلاث مناسبات، ولم تتطور علاقاتهما بشكل إيجابي.

وانتشرت هذه الحكاية بعد أن نشرت الشابة رسالة صديقها السابق في موقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا بين المعلقين حول ما إذا يجب إعادة المبلغ الذي أنفقة "الحبيب" عل "حبيبته السابقة" أم لا.

المصدر: kp.ru

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