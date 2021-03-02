شقيقة لجين الهذلول تكشف ما دار في جلسة الاستئناف

كشفت لينا شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، الثلاثاء، ما دار في جلسة الاستئناف الذي قدمته لجين لرفع حظر السفر عنها وإدانتها.

وقالت لينا الهذلول في تغريدة على "تويتر": "ظهرت لجين اليوم في المحكمة في جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها".

اليوم كانت لجين بمحكمة الاستئناف. النيابة العامة طلبت ان تكمل لحين بقية السنتين بالسجن وكذلك تغليظ العقوبة.



وسأل القاضي لجين اذا كانت نادمة ع ما بدر منها وتود تقديم اعتذار او توبة واجابت لجين انها أثبتت في كافة دفوعها انها لم ترتكب أي جرم، فعلى أي أساس تقدم توبتها.#FreeLoujain — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 2, 2021



وأضافت: "الادعاء العام طالب بزيادة مدة الحكم وسأل القاضي لجين عما إذا كانت نادمة على ما فعلته؟، فأجابت بأنها لم ترتكب أي جريمة"، حسب قولها.

وظهرت الناشطة السعودية في وقت سابق، في مقطع فيديو بينما كانت في طريقها إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف بعد الإفراج عنها مع الاستمرار بفرض حظر السفر عليها.

وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن الهذلول في العاشر من شهر فبراير الماضي.

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر:RT