بالفيديو.. لجين الهذلول في طريقها لحضور جلسة استئناف في الرياض وشقيقتها تطالب برد الاعتبار

نشرت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، مقطع فيديو تظهر فيه لجين أثناء توجهها لحضور جلسة استئناف في العاصمة الرياض.

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وأظهرت لقطات فيديو لجين أثناء توجهها لحضور الجلسة، وبيدها ما يبدو أنها ملفات خاصة بالقضية، وكانت ترتدي عباءة سوداء تمثل اللباس التقليدي للنساء عادة في السعودية.

غاليتي لجين تتوجه للمحكمة، لن يضيع حق وراءه مطالب ومصر على تحقيق العدالة https://t.co/Na0IjKhbmW — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 2, 2021

وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين في وقت سابق "يوم الثلاثاء 2 مارس ستدخل لجين قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار".

وأضافت في تغريدة على تويتر "مطالبها (لجين) هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة".

يوم الثلاثاء 2مارس، ستدخل لجين قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار.



مطالبها هو الاعتراض ع تفسير التهم والإدانة المبنية عليه وكذلك طلب رفع حضر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة.



وأنا اطالب برد الاعتبار للجين وتعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 24, 2021

وطالبت علياء برد الاعتبار لشقيقتها و"تعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها".

وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن الهذلول في العاشر من شهر فبراير الماضي.

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر: RT