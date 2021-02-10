السعودية.. أسرة الناشطة لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها (صورة)

أعلنت أسرة الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها اليوم الأربعاء.

وكتبت لينا الهذلول شقيقة لجين في حسابها على "تويتر" أنها "متواجدة في البيت" حاليا بعد أن "تم الإفراج عنها"، كما نشرت صورة تجمعها مع لجين خلال اتصال عبر الفيديو.

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

ونشرت في تغريدة أخرى صورة للجين بعد إطلاق سراحها، وعلقت قائلة "لجين في البيت بعد 1001 يوم من الاحتجاز".

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

وكتبت الشقيقة الثانية علياء في تغريدة: "أحلى يوم بحياتي، لجين بين أهلي".

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: RT