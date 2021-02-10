 
مباشر

السعودية.. أسرة الناشطة لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية.. أسرة الناشطة لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها (صورة)
Reuters
الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqvc

أعلنت أسرة الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها اليوم الأربعاء.

وكتبت لينا الهذلول شقيقة لجين في حسابها على "تويتر" أنها "متواجدة في البيت" حاليا بعد أن "تم الإفراج عنها"، كما نشرت صورة تجمعها مع لجين خلال اتصال عبر الفيديو.

ونشرت في تغريدة أخرى صورة للجين بعد إطلاق سراحها، وعلقت قائلة "لجين في البيت بعد 1001 يوم من الاحتجاز".

وكتبت الشقيقة الثانية علياء في تغريدة: "أحلى يوم بحياتي، لجين بين أهلي".

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا