مصر.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف.

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ويطالب نزار الفارس الفنانة رانيا يوسف بتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه.

وتم التأجيل لجلسة 6 مارس المقبل، وذلك لإعلام يوسف بالحضور لتلك الجلسة، بعدما تبين غيابها عن جلسة اليوم.

وكان المذيع العراقي قد أقام دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف يطالبها فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "سبه وقذفه" على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

المصدر: المصري اليوم