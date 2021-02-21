القضاء المصري يصدر حكما بحق رانيا يوسف في قضية "الفعل الفاضح"

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد ببراءة الفنانة المصرية رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب "الفعل العلني الفاضح".

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فيما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالي. وشهدت الجلسة عدم حضور رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.

وتحاكم رانيا يوسف بتهمة "الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة".

وفي وقت سابق، قدم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا ضد رانيا، اتهمها فيها بأنها تحدثت بأمور فاضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية.

وكانت النجمة المصرية قد أصدرت بيانا صحفيا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية، التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي، وأثارت جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها عن جسدها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.

وتواجه رانيا حملة شرسة بدأت بتسريب تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد على أنه ليس فرضا، ثم تسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لنزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس، تؤكد خلالها على موقفها الذي أثار ضدها موجة انتقادات.

المصدر: اليوم السابع