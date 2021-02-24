النيابة المصرية توجه نداء إلى مواطن بحوزته فيديو اغتصاب فتاة هز الرأي العام

وجهت النيابة العامة المصرية نداء إلى أحد الأشخاص انشأ حسابا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورا التقطها من مقطع اغتصاب فتاة "فيرمونت" إلى بعض الشهود.

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وقالت النيابة في بيان عاجل لها: "التحقيقات في الواقعة (اغتصاب فتاة فيرمونت) قد كشفت عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقى بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها".

وتابعت: "إزاء هذه المخاوف لجأ شخص بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة".

وأوضحت النيابة العامة المصرية أنها ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة".

وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالا لأحكام الدستور والقانون.

المصدر: RT