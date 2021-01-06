مصر.. إخلاء سبيل ابنة الفنانة نهى العمروسي في قضية "جريمة فيرمونت"

قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل متهمين في قضية "جريمة فيرمونت" وهما نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، وسيف الدين أحمد.

وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم في القضية عينها.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت" والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

وكان النائب العام حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، بعد بلاغ المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا عام 2014 في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي.

ولم يكتف المتهمون بذلك بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم حروف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

المصدر: "المصريون"