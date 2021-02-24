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بسبب كورونا.. إحالة عريس للنيابة العامة في قطر

مجتمع

بسبب كورونا.. إحالة عريس للنيابة العامة في قطر
Reuters
الدوحة، أرشيف
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أحالت الجهات المختصة لأول مرة في قطر عريسا إلى النيابة العامة لمخالفته التعهد الخاص بإقامة مناسبة اجتماعية "زواج" متجاوزا العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة.

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وجاء القرار استنادا لقرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت الجهات المختصة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على السلامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + "العرب" القطرية

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