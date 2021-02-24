واقعة صادمة في الكويت: خدرها وجردها من ملابسها خلال رحلة إلى الدوحة..!

تعرضت مقيمة من الجنسية الآسيوية في الكويت إلى الاختطاف والسرقة والتجريد من الملابس، على يد سائق أجرة بين منطقة النهضة وشاليهات الدوحة الشرقية، في مناطق محافظة العاصمة.

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وقالت المقيمة كوماري إنها فقدت وعيها واستيقظت مجردة من الملابس، دون أن يتبين ما إذا تعرضت لاعتداء جنسي أم لا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وتم تسجيل القضية كجنائية تحت مسمى خطف في مخفر شمال غرب الصليبخات، ويتحرى رجال المباحث ويبحثون عن كاميرات في الموقع الأول.

وأفاد مصدر أمني بأن: "بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن، يفيد بأنه شاهد سيدة في منطقة شاليهات الدوحة، تسير على غير هدى، وبسؤالها عن حالها، ادعت أنها خطفت، فتم توجيه البلاغ إلى مخفر شمال غرب الصليبخات، حيث انتقلت دورية إلى المكان".

وأضاف المصدر أن "عناصر الدورية، وحين وصولهم إلى الموقع، وجدوا المبلغ وإلى جانبه السيدة، التي اتضح أنها تدعى كوماري، وهي بلا إثبات هوية".

وبالتحقيق الأولي معها، ادعت أنها كانت في منطقة النهضة، حيث استوقفت سيارة أجرة لا تعرف بياناتها لتقلها إلى منطقة الدوحة، وعند صعودها، قام قائد السيارة بضربها وأخذ منها الهاتف النقال، قبل أن يضع منديلا على وجهها ففقدت الوعي، وعند استيقاظها فوجئت بأنها على الأرض ومجردة من ملابسها".

وتابع: "تم نقل المجني عليها عن طريق الدورية إلى مستشفى الصباح لاستخراج تقرير طبي، كما جرى الاتصال بوكيل النيابة، الذي حضر وحقق معها في المستشفى، وأمر بتسجيل القضية جناية تحت مسمى خطف، وتم طلب انتداب الأدلة الجنائية".

وفيما أودعت كوماري الجناح، أحيلت القضية إلى رجال المباحث للبحث والتحري عن سائق سيارة الأجرة، والبحث عن كاميرات في الموقع الأول.

المصدر: صحيفة الراي