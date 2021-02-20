مصر.. آخر تطورات صحة الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث خطير

قالت مصادر مقربة من الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدهور حالته الصحية.

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وأكدت المصادر وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصري أن الإعلامي الشهير متواجد في منزله ولم يعد إلى المستشفى رغم غيابه عن تقديم برنامجه أمس الجمعة.

وكشفت المصادر أنه من المرجح عودة الإعلامى الكبير عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية"، اليوم السبت.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث تصادم بسيارته فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، على طريق دهشور وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابته في الضلوع، وتهشم الواجهة الأمامية لسيارته.

المصدر: اليوم السابع