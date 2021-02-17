الطبيب المعالج للإعلامي المصري عمرو أديب يكشف عن حالته الصحية

كشف عماد الأكوح، الطبيب المعالج للإعلامي المصري عمرو أديب، عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير، خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه "الحكاية".

وقال الطبيب المعالج دكتور المخ والأعصاب، عماد الأكوح، "إنه فوجئ بوصول الإعلامي عمرو أديب، منذ ساعة عقب تعرضه لحادث سير، موضحا أنه تم عرضه على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب العظام وطبيب الجراحة العامة".

وأضاف الأكوح، إنه "تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي، وتبين استقرار حالته تماما، وعدم وجود أي دواعي تستوجب بقائه في المستشفى، وتم إعطائه بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التي تعرض لها نتيجة الحادث من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته".

وخرج أديب من أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، عقب تلقيه الإسعافات الأولية، والاطمئنان على حالته الصحية.

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وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث سير، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة الشيخ زايد خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه "الحكاية" حيث اصطدمت سيارته بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور، بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول، والحادث أسفر أيضا عن تهشم الواجهة الأمامية لسيارة أديب.

المصدر: اليوم السابع