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مصر.. الكشف عن تفاصيل حالة عمرو أديب بعد تعرضه لحادث خطير ودار الإفتاء تدخل على الخط

مجتمع

مصر.. الكشف عن تفاصيل حالة عمرو أديب بعد تعرضه لحادث خطير ودار الإفتاء تدخل على الخط
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كشف الإعلامي المصري شريف عامر، تفاصيل الحالة الصحية لزميله الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع كاد يودي بحياته.

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بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير

وأضاف عامر، أن أديب يعاني من آلام شديدة نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له، مؤكدا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى.

وأشار إلى أن أديب يخضع لتقييم يومي، لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافة إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله، مستنكرا حملات الشماتة فيه.

من جانبها، علقت دار الإفتاء على حالة الشماتة التي شهدتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأكدت الدار أن "الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير ومنها الحوادث والموت، ليس خلقا إنسانيا ولا دينيا، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره".

المصدر: "المصري اليوم" + RT

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