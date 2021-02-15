 
مباشر

ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب وتستذكر الأعياد الماضية دون ذكر زوجها

مجتمع

ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب وتستذكر الأعياد الماضية دون ذكر زوجها
Reuters CARLOS BARRIA
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pry8

احتفلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعيد الحب، عبر تغريدة في "تويتر"، تذكرت من خلالها كيف قضت عطل هذا العيد في السنوات الماضية، دون ذكر زوجها.

إقرأ المزيد
سيدة البيت الأبيض تحتفل بعيد الحب مبكرا وتوجه رسائل مفاجئة إلى الشعب الأمريكي
سيدة البيت الأبيض تحتفل بعيد الحب مبكرا وتوجه رسائل مفاجئة إلى الشعب الأمريكي

وشاركت السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ثلاث صور لها وهي تزور الأطفال المرضى في مركز "The Children's Inn" بالمعهد الوطني للصحة.

وكتبت: "في عيد الحب هذا، أفكر في الأطفال الشجعان والملهمين في TheChildrensInnNIH، المكان الذي زرته خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضافت: "أرسل لهم تمنياتي بالحب والقوة، اليوم وكل يوم...عيد حب سعيد".

هذا وعبر البعض عن حبهم لميلانيا ترامب، في حين قال لها البعض إنهم لا يحبونها، متسائلين إن كانت تغار من سيدة البيت الأبيض الجديدة، جيل بايدن.

تجدر الإشارة إلى أن ميلانيا كانت قد أمضت أعياد الحب الثلاثة الماضية في زيارة "The Children's Inn" في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث انضمت إلى العديد من مشاريع الفنون والحرف اليدوية مع المرضى الصغار الذين يكافحون الأمراض الفتاكة، بينما استقرت هي ودونالد بعد انتهاء حياتهما في البيت الأبيض، في منتجع مار إيه لاغو للغولف في فلوريدا.

المصدر: "دالي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا