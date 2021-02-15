ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب وتستذكر الأعياد الماضية دون ذكر زوجها

احتفلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعيد الحب، عبر تغريدة في "تويتر"، تذكرت من خلالها كيف قضت عطل هذا العيد في السنوات الماضية، دون ذكر زوجها.

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وشاركت السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ثلاث صور لها وهي تزور الأطفال المرضى في مركز "The Children's Inn" بالمعهد الوطني للصحة.

وكتبت: "في عيد الحب هذا، أفكر في الأطفال الشجعان والملهمين في TheChildrensInnNIH، المكان الذي زرته خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضافت: "أرسل لهم تمنياتي بالحب والقوة، اليوم وكل يوم...عيد حب سعيد".

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn@NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDaypic.twitter.com/rWl86el7bh — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 14, 2021

هذا وعبر البعض عن حبهم لميلانيا ترامب، في حين قال لها البعض إنهم لا يحبونها، متسائلين إن كانت تغار من سيدة البيت الأبيض الجديدة، جيل بايدن.

We still don’t like you. Are you jealous that we love Jill more? — howdidwegethere 🇺🇸❤️ (@howdidwehether1) February 14, 2021

We love you Fist lady ❤❤ — Shilpa Mohan (@ShilpaMohan29) February 14, 2021

تجدر الإشارة إلى أن ميلانيا كانت قد أمضت أعياد الحب الثلاثة الماضية في زيارة "The Children's Inn" في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث انضمت إلى العديد من مشاريع الفنون والحرف اليدوية مع المرضى الصغار الذين يكافحون الأمراض الفتاكة، بينما استقرت هي ودونالد بعد انتهاء حياتهما في البيت الأبيض، في منتجع مار إيه لاغو للغولف في فلوريدا.

المصدر: "دالي ميل"