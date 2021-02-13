سيدة البيت الأبيض تحتفل بعيد الحب مبكرا وتوجه رسائل مفاجئة إلى الشعب الأمريكي

نصبت السيدة الأولى للبيت الأبيض جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مجسمات على شكل قلوب كتبت عليها جمل، أفاد مكتب جيل بأنها "رسائلها المفاجئة في عيد الحب إلى البلاد".

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ولاحظ المراسلون في وقت مبكر من يوم الجمعة بعض المجسمات الجديدة في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، من بينها قلوب وردية وحمراء وبيضاء، مصممة على غرار "قلوب المحادثة"، واحتوت على كلمات مثل "الوحدة"، و"التعاطف"، و"الشجاعة"، وشوهدت طوال الخلفية التي يستخدمها الصحفيون لتقارير من البيت الأبيض.

وفي بيان للصحفيين، قال مكتب السيدة الأولى إن القلوب هي إشارة "إلى أيام مشاركة قلوب الحلوى بين الأصدقاء والعائلة".

وأضاف البيان: "كما تعلمون، فإن السيدة الأولى معروفة بروح الدعابة، وحب المفاجآت، والاحتفال بالتقاليد، خاصة مع عائلتها..كان عيد الحب دائما إحدى عطلاتها المفضلة..وإرسال رسائل الشفاء والوحدة والأمل والرحمة، هذا هو عيد الحب لبلدها، بالنسبة لها".



وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو السيدة الأولى والرئيس بايدن يتنزهان في الصباح على العشب مع كلابهم.

And President Biden joined the first lady for a surprise stroll this morning to observe the display pic.twitter.com/dtZh2nBlIr — Betsy Klein (@betsy_klein) February 12, 2021

ونشرت بيتسي كلين، التي تعمل مع شبكة "سي إن إن" بتغطية أخبار البيت الأبيض، صورا لهذه القلوب في "تويتر"، وقالت: "برزت ليلة عيد الحب من السيدة الأولى جيل بايدن في البيت الأبيض.. في مكتبها..تشتهر السيدة الأولى بروح الدعابة وحب المفاجآت والاحتفال بالتقاليد ...هذا هو عيد الحب الخاص بها في البلاد".

A Valentine from First Lady Jill Biden popped up overnight at the White House. Per her office, “The First Lady is known for her sense of humor, love of surprises and celebrating traditions... This is her Valentine to the country.” pic.twitter.com/lwiAxePaPv — Betsy Klein (@betsy_klein) February 12, 2021

من جانبه، قال الرئيس للصحفيين أمس الجمعة: "عيد الحب هو يوم عظيم، إنه عيد جيل المفضل".

وروى الرئيس أول عيد حب له كنائب للرئيس، قائلا إن زوجته وضعت قلبا في كل نافذة من نافذة مكتبه تقول، "جو يحب جيل".

وعندما سئل الرئيس كيف "ينقل قصة الحب هذه للشعب الأمريكي المحبط الآن"، أجاب الرئيس: "أخبرهم أن هناك أملا..هناك أمل..ابق قويا".

أما بالنسبة لهدية الرئيس في عيد الحب لزوجته، فقد أشار إلى أنه لا يزال لعيد الحب يومان، وتابع حديثه للصحفيين مازحا: "حسنا، إن اليوم ليس عيد الحب، لذا لن أخبركم".

من جانبها، لفتت جيل بايدن إلى ما ألهمها لتثبيت قلوب عيد الحب، وقالت: "أردت فقط بعض الفرح وأعتقد أنه مع وباء فيروس كورونا، الجميع يشعر بالإحباط قليلا، لذا فإن الأمر مجرد القليل من الفرح، القليل من الأمل.. هذا كل شئ".

المصدر: THE HILL" + RT"