وفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود جراء كورونا

توفيت الراقصة اللبنانية، ناريمان عبود، زوجة الفنان اللبناني، وسام الأمير، يوم أمس السبت، بعد معاناة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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ونعاها زوجها الملحن، وسام الأمير، بكلمات مؤثرة عبر صفحته في "تويتر"، ناشرا صورة للراحلة، وقال: "يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء..لقد كنت معي وحولي في كل مكان، شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية..ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة، إذا صار أغلى الناس رفات...الله يرحمك يا أميرة"

🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.

ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤

الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh — Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021

هذا وتقدم عدد من النجوم بالتعزية من الأمير، كان من بينهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي أعربت عن حزنها قائلة: "ضيعان الناس المحبة الطيبة، هالدني بلا وفى، عم تغيب عنا أحبابنا، انشا لله تكون نفسا بالسما".

Di3aan l nees l m7ebbi, l tayybi..

Hal deni bala wafa, 3am tghayyib 3anna a7beebna..

Nchallah tkoun nafsa bel sama🙏🙏🙏 https://t.co/VU5zXAAek0 — Najwa Karam (@najwakaram) February 13, 2021

المصدر: RT