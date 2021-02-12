مصر.. جثمان الفنان علي حميدة يصل إلى مثواه الأخير ودفنه بطريقة "اللحد" (فيديو)

وصل جثمان الفنان المصري الراحل علي حميدة، إلى مثواه الأخير، بعدما خرجت الجنازة من مسجد الفتح بمرسى مطروح وسط حضور حشد كبير من أهالي محافظة مطروح.

إقرأ المزيد

ورصد فيديو نشرته جريدة "اليوم السابع" أن حميدة تم دفنه في مقابر عامة في منطقة المغاربة، حيث إن محافظة مطروح ليست بها مقابر عائلات أو مقابر مخصصة لأسر بعينها، فالمقابر للجميع ولا توجد مبان تفصل بين القبور، ويتم الدفن داخلها بالطريقة التقليدية وهي طريقة "اللحد".

وكانت أسرة الراحل الفنان علي حميدة، قررت الإبقاء على جثمانه داخل مستشفى مطروح العام حتى اليوم الجمعة، تمهيدا لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح.

المصدر: اليوم السابع