سبب رفض الفنان الراحل علي حميدة السخرية من القذافي.. وسر ذكر مبارك أغنية "لولاكي"

كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية، عن أسرار في حياة الفنان علي حميدة الذي توفي، أمس الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 56 عاما.

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وقالت الصحيفة إن الفنان علي حميدة الذي شبهه البعض بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رفض المشاركة في بطولة فيلم للسخرية منه.

وأوضحت الصحيفة أن علي حميدة كانت تربطه علاقة صداقة مع الزعيم الليبي الراحل، لذلك رفض المشاركة في بطولة فيلم يسخر من شخصية العقيد "القذافي".

وأشارت "الأهرام" إلى أنه بعد الانتشار الواسع والكبير غير المسبوق لألبوم "لولاكي"، علق وقتها الرئيس الأسبق حسني مبارك في أحد خطابته السياسية قائلا: " كلكم - يقصد الشعب المصري- اشتريتوا الشريط بـ4 جنيات.. جت على البطيخ يعني"، وكانت وقتها المعارضة توجه انتقادا للحكومة على ارتفاع أسعار فاكهة البطيخ.

وأنتج علي حميدة بعد "لولاكي" ثلاثة ألبومات، هي "كوني لي" و"ناديلي" و"احكيلي"، ولكنها لم تلق نفس نجاح ألبوم "لولاكي".

وشارك حميدة في بطولة فلمين سينمائيين، 4 مسلسلات ومسرحية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال الغنائية الجماعية خاصة الوطنية.

المصدر: الأهرام